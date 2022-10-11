Гватемала, , 10:14 — REGNUM Не менее 28 человек погибли в результате прохождения 9 и 10 октября урагана «Джулия» по странам Центральной Америки. Об этом 11 октября сообщают местные СМИ.

Ураган Valday.com

Отмечается, что больше всего жертв разгула стихии в Гватемале, где в результате прохождения урагана погибли 14 человек и было разрушено порядка 1,6 тыс. жилых строений.

Также указывается, что в Сальвадоре из-за урагана и его последствий погибли девять человек и ещё три — в Гондурасе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пуэрто-Рико после наводнений, вызванных в ряде районов обрушившимся на остров в сентябре ураганом «Фиона», зафиксирован резкий рост заражаемости лептоспирозом.