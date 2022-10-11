Мальмё, Швеция, 11 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В то время, как приближается зима, мэрия города Мальмё (южная столица Швеции) должна найти кого-то, кто сможет взять на себя управление тремя приютами для бездомных, которые вскоре могут закрыться. Об этом пишет газета Sydsvenskan.

ИА REGNUM Бездомный

По данным журналистов газеты, всего в конце года исчезнет около 70 мест для бездомных. Также высок риск того, что город не найдет подходящего оператора с компетенцией и утвержденными помещениями. Сандра Гран, руководитель отдела социального обеспечения в мэрии, считает ситуацию «очень серьезной».

«Следствием этого является то, что этим людям некуда идти, и они вынуждены спать на улице», — предупредила чиновник.

Даже Седат Ариф, председатель местного социального комитета, обеспокоен и говорит, что власти Мальмё работают над поиском решения.