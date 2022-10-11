Тюмень, 11 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Тюменская область, Югра и Ямал на Всероссийском онлайн-марафоне «Ипотека-2022: новые правила и возможности» названы среди лидеров по ипотечному кредитованию в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ. РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Отмечается, что в России в августе 2022 года выдано более 120 тыс. ипотечных кредитов на 463 млрд рублей — на треть больше по количеству и сумме, чем в июле, и в три раза больше, чем в мае.

При этом в 20 регионах показатель выдачи льготной ипотеки превышает среднероссийский. В двадцатку вошла и Тюменская область.

По данным Росреестра по Тюменской области за восемь месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 60 329 ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рост более чем на 5%.