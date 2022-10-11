Самара, 11 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Количество занятых в сферах малого и среднего бизнеса увеличивается в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Рост

Сообщается, что в настоящий момент в этой сфере занято порядка 40% от общего числа работающих жителей региона (в 2022 году в малом и среднем бизнесе работает 622 тысячи человек).Отмечается, что в регионе увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса. Так, согласно данным на 1 сентября, в Самарской области функционируют 126,4 тысячи предприятий. Это на 1,1% больше аналогичного периода 2021 года.

Сообщается, что оборот малых и средних предприятий по результатам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,9% и составил 431,35 млрд рублей.

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