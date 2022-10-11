Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции будет реорганизовано, когда Ульф Кристерссон сформирует новое правительство под руководством Умеренных и станет следующим премьер-министром. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник.

European People's Party Ульф Кристерссон

«В здании МИД будет меньше плакатов и больше военных карт», — заявил изданию анонимный источник.

В статье об обороне и внешней политике, которая помимо собственных источников также основана на обещаниях и предложениях правых партий, редакция DagensNhyeter пишет, что правительство, премьер-министром которого является Кристерссон, хочет видеть совершенно новый состав и организацию Совета безопасности.

Во внешней политике Кристерссон хочет сделать серьезный упор на страны, находящиеся в непосредственной близости от Швеции, и на хорошие отношения с крупными державами в составе НАТО, отметил источник.