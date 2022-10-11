Москва, , 10:32 — REGNUM Вероятность того, что США ускорят поставки вооружений Киеву, а также поставят киевскому режиму ракетные комплексы Patriot, низкая. Об этом пишет 11 октября The Washington Post.

Американский ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

В публикации говорится, что киевский режим запросил у властей США «новейшие системы противовоздушной обороны» и другие вооружения после массированного удара по своим военным и инфраструктурным объектам со стороны России. Как сообщало ИА REGNUM, Россия таким образом ответила на теракт на Крымском мосту.

Киев, говорится в статье, рассчитывает на поставки комплексов Patriot, MIM-23 Hawk, ударных беспилотников и израильских систем ПВО. Но пока мало что говорит о намерении администрации США ускорить сравнительно долгий процесс утверждения поставок оружия киевскому режиму, включающий несколько этапов.

«Данный процесс включает в себя проведение США анализа на основе их собственной информации о ситуации на поле боя, потребностях [киевского режима]», — приводит издание слова военного чиновника.

Системы Patriot дефицитны для НАТО, обычно их отправляют вместе с обслуживающими группами. Страны Запада вряд ли возьмут на себя такие обязательства в ситуации с киевским режимом, указано в статье.

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