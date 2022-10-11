Димитровград, Ульяновская область, , 10:13 — REGNUM В Димитровграде четыре крупных промышленных предприятия вернулись к пятидневному режиму работы. Об этом 11 октября сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, полная рабочая неделя возобновлена для сотрудников «ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет», ООО «Димитровградский литейный завод» и ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии». Всего на предприятиях трудятся 3,4 тыс. работников. Помимо этого, руководство Димитровградского автоагрегатного завода заявило об увеличении в ближайшее время численности персонала на 400 человек.

Русских отмечает, что на данных предприятиях удалось сохранить трудовые коллективы. Из областного бюджета на возмещение части затрат по организации временного трудоустройства находящихся под риском увольнения сотрудников были предоставлены субсидии в размере около 150 млн рублей.

В Димитровграде 21 организация заключила соглашения с агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на получение субсидий. На оплату труда 3099 человек, занятых на временных работах, направлено 171,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом начисленная среднемесячная зарплата возросла на 11,2% и достигла 39 187,9 рублей.

Читайте также: Более 2,7 тыс. работников ульяновских предприятий находятся в простое