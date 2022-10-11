Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Примирить требования Шведских демократов и Либералов является самой щепетильной задачей для будущего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на фоне продолжающихся переговоров вокруг формирования нового правого правительства. Об этом написала газета Sydsvenskan.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

Среди нескольких примеров упоминается, как Шведские демократы, в отличие от Либералов, хотят снизить возраст, при котором наступает уголовная ответственность за различные преступления.

«Все эти вопросы определяют, будет ли у Ульфа Кристерссона готовое правительственное соглашение 12 октября — или нам придется подождать еще одну или две недели», — говорится на страницах издания.

По словам политического обозревателя телеканала TV4 Пера Херманруда, Шведские демократы вообще не торопятся формировать правительство, поскольку хотят максимально расширить границы своего влияния.

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