Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Примирить требования Шведских демократов и Либералов является самой щепетильной задачей для будущего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на фоне продолжающихся переговоров вокруг формирования нового правого правительства. Об этом написала газета Sydsvenskan.

European People's Party Ульф Кристерссон

Среди нескольких примеров упоминается, как Шведские демократы, в отличие от Либералов, хотят снизить возраст, при котором наступает уголовная ответственность за различные преступления.

«Все эти вопросы определяют, будет ли у Ульфа Кристерссона готовое правительственное соглашение 12 октября — или нам придется подождать еще одну или две недели», — говорится на страницах издания.

По словам политического обозревателя телеканала TV4 Пера Херманруда, Шведские демократы вообще не торопятся формировать правительство, поскольку хотят максимально расширить границы своего влияния.