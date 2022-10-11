Нальчик, , 10:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии передано в суд дело водителя, совершившего преднамеренный наезд на автомашине на пенсионерку. Женщина, пытавшаяся предотвратить хулиганские действия злоумышленника в отношении другого водителя, сама оказалась его жертвой.

Суд

Напомним, 3 апреля 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов в городе Нальчике произошел инцидент. Водитель вступил в конфликт с другим участником дорожного движения, который якобы нарушил правила дорожного движения. Устроив погоню, злоумышленник настиг его во дворе многоквартирного жилого дома, где между участниками конфликта произошла драка, в ходе которой обвиняемый стал угрожать ножом своей жертве.

Неравнодушная пожилая женщина вмешалась в ситуацию, и когда обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, она встала перед капотом его автомашины, препятствуя бегству.

«Не желая быть привлеченным к ответственности, он сел за руль своей автомашины и намеревался покинуть место происшествия. Женщина попыталась воспрепятствовать ему и встала перед капотом автомашины. Осознавая характер своих действий, обвиняемый привел автомашину в движение, резко тронувшись с места, сбил женщину, после чего переехав её, скрылся с места преступления», — сообщили подробности в СКР по региону.

От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась, а по факту совершенного преступления возбудили дело о хулиганстве и убийстве. В настоящее время оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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