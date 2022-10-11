Нальчик, 11 октября 2022, 10:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии передано в суд дело водителя, совершившего преднамеренный наезд на автомашине на пенсионерку. Женщина, пытавшаяся предотвратить хулиганские действия злоумышленника в отношении другого водителя, сама оказалась его жертвой.
Напомним, 3 апреля 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов в городе Нальчике произошел инцидент. Водитель вступил в конфликт с другим участником дорожного движения, который якобы нарушил правила дорожного движения. Устроив погоню, злоумышленник настиг его во дворе многоквартирного жилого дома, где между участниками конфликта произошла драка, в ходе которой обвиняемый стал угрожать ножом своей жертве.
Неравнодушная пожилая женщина вмешалась в ситуацию, и когда обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, она встала перед капотом его автомашины, препятствуя бегству.
От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась, а по факту совершенного преступления возбудили дело о хулиганстве и убийстве. В настоящее время оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.
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