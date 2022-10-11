Магадан, , 10:07 — REGNUM Комитет Магаданской областной думы по экономическому развитию, бюджету и налогам 14 октября рассмотрит проект бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Игорь Новиков считает, что необходимо оптимизировать расходы, предусмотренные на проведение различных праздничных мероприятий на Колыме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС.

Салют Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Специальная военная операция, противодействие экономическим санкциям ставят всё более сложные задачи перед государством, да и перед каждым из нас. Мы не сомневаемся в победе России, но отдаём себе отчёт в том, что её достижение потребует серьёзных усилий. Экономика страны имеет достаточный запас и нам не грозят лишения и голод. Но здравый смысл подсказывает, что в трудные времена следует быть бережливее, скромнее», — сказал Игорь Новиков.

Депутат добавил, что особенно контрастно пышные торжества смотрятся на фоне всенародного сбора средств и гуманитарной помощи для жителей Донбасса, для фронта.

Новиков призвал оптимизировать расходы, предусмотренные на проведение различных массовых праздничных мероприятий в Магаданской области, в том числе на предстоящие новогодние праздники.

«Уверен, что большинство колымчан отнесётся к этой инициативе с пониманием и поддержкой. Надеюсь, что профильный комитет и все депутаты поддержат меня в этом предложении», — резюмировал Игорь Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область существенно сократит бюджетные расходы на новогодние гуляния.