Новосибирск, , 10:09 — REGNUM Новосибирский суд продлил срок заключения под стражей экс-прокурора Владимира Фалилеева. В СИЗО он останется ещё на три месяца — до 14 января 2023 года. На тот же срок продлен срок домашнего ареста экс-заместителя прокурора Андрея Турбина, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на управление Судебного департамента.

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Напомним, что Владимир Фалилеев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был задержан в феврале 2022 года.

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Его заместителя Андрея Турбина задержали тогда же. А экс-зампрокурора Любовь Кузьменок, которую объявили в розыск, позже добровольно приехала в Москву и сдалась властям.