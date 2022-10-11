Хмельницкий, Бывш. УССР, , 10:07 — REGNUM На территории Хмельницкой области прогремели взрывы. Об этом 11 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале со ссылкой на главу региона.

Взрыв

«Губернатор Хмельницкой области сообщил о взрывах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что Кишинёв считает «вопиющим нарушением суверенитета» страны то, что три российские ракеты, направленные по целям на территории б. УССР, пролетели через территорию республики.