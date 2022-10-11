Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. У лидера Либералов ЙоханаПерсона и лидера Шведских демократов Йимми Окессона были личные встречи, в ходе которых поднимался вопрос, должны ли Либералы быть частью нового правительства Швеции, возглавляемого Умеренными, или нет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники.

Natalia Semenova Стокгольм

Согласно источникам, этот вопрос считается «камнем преткновения» в переговорах о формировании кабинета министров, и пока не достигнуто решение о том, какие партии фактически войдут в состав такого правительства.

Согласно информации, если Шведские демократы согласятся позволить Либералам заседать в правительстве, а сами будут стоять снаружи, потребуется подробное соглашение между партиями.

Как пишет издание, одновременно прорабатываются вопросы о назначениях на государственные должности и политика будущего правительства.

Напомним, что следующим главой кабинета министров Швеции станет лидер Умеренных Ульф Кристерссон.