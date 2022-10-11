Москва, 11 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ми-28Н нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Видео атаки опубликовало 11 октября Министерство обороны России.

Минобороны России Ми-28Н «Ночной охотник»

На кадрах видно, как вертолёты выпускают ракеты по укреплённым позициям противника. Камеры установлены с внешней стороны воздушного судна.

В ведомстве рассказали, что в результате атаки уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.