Тбилиси, , 14:15 — REGNUM В Тбилиси продолжается суд над теннисистом Николаем Басилашвили, обвиняемым в семейном насилии, сообщает 11 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Николай Басилашвили si.robi

По словам адвоката пострадавшей экс-супруги теннисиста Нелли Дорокашвили, все сведения, оглашённые в суде, подтверждают её показания.

«Мы согласны с обвинением. Речь идет о насильственном опыте, о котором подробно рассказала Дорокашвили, а также было подтверждено многочисленными доказательствами в суде. Что касается содержания доказательств стороны защиты, то эти доказательства подтверждают рассказ Дорокашвили, и мы надеемся, что суд проанализирует и оценит эти доказательства», — заявила адвокат Анна Тавхелидзе.

Напомним, теннисист был арестован за насилие в отношении своей бывшей жены два года назад. Он был освобожден после внесения залога в 100 тысяч лари (около $35 тысяч). Спортсмен отрицает обвинения своей бывшей жены.