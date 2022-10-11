Стокгольм, , 10:08 — REGNUM Согласно отчету организации Internet Foundation «Шведы и Интернет», в прошлом году 85% населения Швеции совершали онлайн-покупки. Об этом написал новостной портал Omni.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Самыми популярными категориями для покупок в сети стали обувь, одежда и аксессуары, а также рождественские подарки. Табак и алкоголь меньше всего продаются в интернете.

Чуть более 7 из 10 пенсионеров, проживающих в Швеции, совершали покупки в интернете, и в 2022 году больше пожилых людей, чем раньше, могут самостоятельно оплатить покупку в интернете, не прибегая к помощи друзей или родственников.

В этом году криптовалютой торговали 6% интернет-пользователей, что вдвое больше, чем в 2021 году. Криптовалютой торгуют почти исключительно молодые мужчины.