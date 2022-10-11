11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии назвали ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории бывш. УССР логичными после теракта на Крымском мосту

Владимир Бадмаев, , 11:42 — REGNUM После массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории бывш. УССР Владимир Зеленский обратился к лидерам западных стран с просьбой провести срочное заседание группы G7, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артист Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом усиление давления на Россию. На экстренном заседании лидеров стран «семёрки», которое состоится 11 октября в онлайн-режиме, обсудят продолжение оказания военной помощи киевским нацистам.

Однако среди простых жителей европейских стран Киев не нашёл сочувствия. Пользователи соцсетей напоминают, что буквально за несколько дней до ракетных ударов главари киевского режима праздновали теракт на Крымском мосту. А ещё ранее Зеленский призвал НАТО нанести по России превентивный ядерный удар.

«Можно вспомнить ваш праздник после взрыва на мосту. Я же говорил, что праздновать нечего. Это ведь совершенно предсказуемая (не скажу, что справедливая, но абсолютно предсказуемая) реакция», — прокомментировал Алессандро Т.

«Зеленский… Сначала хвастается, потом ноет. И он ещё не хочет, чтобы война закончилась», — пишет Антонино М.

«Он начинает говорить о мире, после чего нападает на российскую инфраструктуру, чтобы привлечь внимание, и втягивает европейские народы в мировую войну», — заметил Марио А.

«Это тот, кто просил нанести по России превентивный ядерный удар и кто подписал указ о том, что не будет вести переговоры о мире? Жду комментариев от сторонников ДП (Демократической партии) и «Братьев Италии», которые хотят, чтобы это длилось вечно, до последней капли крови [жителей б. УССР]», — вставил Паоло Г.

Многие комментаторы призывают западные страны начать слушать не только одну сторону конфликта.

«Почему бы не пригласить Россию? Надо говорить о мире, а не о войне. Больше никакого оружия Киеву. Хоть раз послушайте Путина, а не только Зеленского», — призвал Джузеппе Ч.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сделайте ради мира хоть что-то, идиоты из G7! Имея только одного собеседника, вы доведёте мир до третьей мировой войны», — поддержал Тото Р.

«Достаточно сказать Зеленскому, что если он не сядет за стол переговоров и не договорится о мире, то Европа перестанет ему помогать», — считает Маттео Т.

«Продолжая игнорировать мнение России и поддерживая только Киев, вы лишь провоцируете продолжение бойни. Перестаньте считать людей идиотами!» — заявил Даниель Ф.

«Мы даём ему (Зеленскому) оружие, военных инструкторов, разведданные, спутники и другое оборудование, потом они бомбят главный мост, соединяющий Крым с Россией, получают ответную реакцию и бегут жаловаться. Они восемь лет бомбили русскоязычное население Донбасса, но даже генералы США признают, что Путин всё ещё был готов к переговорам в конце 2021 года, но американцы не пошли навстречу. О чём ещё можно говорить?» — рассуждает Джанфранко Р.

«Зеленский, твой фильм закончился, забирай свои вещи и прячься под землю», — заключил Себи Ш.