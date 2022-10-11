Анкара, , 10:03 — REGNUM Турция и Азербайджан намерены увеличить мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы. Эта работа уже начата. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Aydınlık.

TANAP tanap.com

«Вместе с Азербайджаном мы начали работу по увеличению в два раза мощности TANAP, которая также имеет решающее значение для энергетической безопасности Европы, с 16 миллиардов кубометров в год до 32 миллиардов кубометров», — уточнил турецкий лидер.

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Эрдоган также добавил, что Анкара переживает «процесс, в ходе которого предпринимает важные шаги в области энергетики».

«Заполнив наши хранилища природного газа на 100%, мы подготовились к возможному увеличению спроса и неожиданным сбоям», — подчеркнул президент Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября агентство Türkiye сообщило, что в Турции назвали альтернативу повреждённым «Северным потокам» для Европы — по выгодным ценам поставлять газ она сможет только по Трансанатолийскому газопроводу (TNAP, проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор»).