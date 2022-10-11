Стокгольм, , 10:07 — REGNUM После оглашения результатов выборов Социал-демократы пытаются найти себя в роли оппозиционной партии. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Партсекретарь Тубиас Баудин не сыплет самокритикой, но признает, что в правительстве его партия «сделала бы еще больше» в борьбе с преступностью.

Тем не менее, у Социал-демократов есть возможность помочь правительству будущего премьер-министра Ульфа Кристерссона, потому что вместе со Шведскими демократами они имеют большинство в риксдаге. Баудин исключает прямое сотрудничество со Шведскими демократами, но ясно, что его партия будет активно ставить различные законопроекты на голосование.

«Это кучка неудачников, которые намерены сформировать правительство. Из них у трех партий снижается поддержка среди шведского населения», — сказал Баудин.