Вашингтон, 11 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Материалы про удары возмездия Вооружённых сил (ВС) РФ по инфраструктуре на контролируемой киевским режимом территории б. УССР проиллюстрировало фотографиями устроенного спецслужбами Киева теракта на Крымском мосту 10 октября американское издание New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

В прикрепленном к фотографии теракта на Крымском мосту сообщении утверждается, что ракетный удар якобы «унёс жизни 11 человек» и ещё десятки были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что попытки киевских формирований нанести удар по Антоновскому мосту в регионе закончились неудачей.