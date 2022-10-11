Стокгольм, , 10:06 — REGNUM Правительственный совет Швеции по кризисному регулированию созывается на экстренное заседание 13 октября. Об этом пишет газета Expressen.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что это связано с последними серьезными событиями в мире.

Журналисты напоминают, что в орган входят, среди прочего, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции, начальник Полиции и начальник Полиции безопасности Швеции. На встречу в четверг, 13 октября, также приглашены представители Энергетического агентства и Шведского продовольственного агентства.

На повестке дня «сотрудничество и взаимный обмен информацией о работе и готовности органов государственной власти в связи с развитием в окружающем мире».

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