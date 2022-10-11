Киров, 11 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В кировский фонд «За Вятку» в течение недели поступило около 70 млн рублей от предпринимателей и жителей Кировской области. Об этом губернатор региона Александр Соколов рассказал президенту России Владимиру Путину.

Пресс-служба горадминистрации Тобольска Вещмешки мобилизованных с Тобольска

«Во время митинга 30 сентября на площади с телефонов несколько миллионов рублей перечислили», — отметил глава области.

По его словам, на эти средства было закуплено дополнительное снаряжение для участников специальной военной операции: квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые вещи. Все это уже передано в военную часть, где проходят боевое слаживание кировские военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 30 тонн гуманитарного груза были отправлены 6 октября из Кирова в Вольск для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кировской области. В этом грузе мобилизованные получили: генераторы, рации, инвентарь, тёплые вещи, новенькие спальные мешки, тепловизоры и личные посылки, добавив, что всё это придёт к ним сверх армейских нормативов.

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