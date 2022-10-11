Кишинёв, 11 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Кишинёв считает «вопиющим нарушением суверенитета» Молдавии то, что три российские ракеты, направленные по целям на территории б. УССР, пролетели через территорию Молдавии. Об этом 11 октября заявил в эфире молдавского «Общественного телевидения» министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Флаг Молдавии

«Любое нарушение воздушного пространства представляет опасность для любой летающей цели, потому что нет координации, — сказал Носатый. — Данная акция резко осуждается руководством государства».

По его словам, анализ траекторий полёта ракет показал, что они не были направлены на объекты Молдавии. Также министр отметил, что Российская Армия находится далеко от молдавской границы, поэтому нет «непосредственной угрозы» республике.

Носатый также призвал население не беспокоиться по поводу перемещения военной техники по стране, так как это — часть военных учений.

Напомним, о трёх российских ракетах, пролетевших над территорией Молдавии, в республике сообщили 10 октября. Было проведено экстренное совещание представителями минобороны и управления гражданской авиацией Молдавии. По его итогам воздушное пространство республики не стали закрывать.