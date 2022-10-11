Париж, 11 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Десять тысяч беженцев с территории бывшей УССР покинули Францию, чтобы вернуться в свою страну, передает BFM TV.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский триколор

По оценкам государства, около 10 000 человек — это число перемещенных граждан, которые вернулись в свою страну после того, как их приняла Франция.

«Мы думаем, что около 10 000 беженцев уехали в конце сентября, согласно деактивированным карточкам соискателей убежища», — объясняет глава французского Управления по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii) Дидье Леши.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция оставит свое посольство в Киеве, несмотря на ракетные удары по объектам бандеровцев в городе.