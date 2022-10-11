Стокгольм, , 10:05 — REGNUM Миру необходимо подготовиться к сценарию, при котором Российская Федерация якобы «развалится». Об этом в интервью шведской газете SvD заявил Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не утверждают, что это произойдет, это может тянуться еще несколько лет, но если мы не подготовимся, это может дорого обойтись миру», — предупредил высокопоставленный военный.

Самый главный вопрос в случае «распада России», по мнению Ходжеса, будет заключаться в том, где и у кого будет располагать российское ядерное оружие.

«Многие акторы хотели бы его заполучить», — предупредил Ходжес.

Ходжес также отметил, что главными «ядерными охотниками станут политические силы внутри России».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что в случае, если Россия якобы применит на территории б. УССР ядерное оружие, армия США нанесёт «сокрушительный удар» по российским военным базам на полуострове Крым.