Стокгольм, 11 октября 2022, 10:05 — REGNUM Миру необходимо подготовиться к сценарию, при котором Российская Федерация якобы «развалится». Об этом в интервью шведской газете SvD заявил Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе.

Россия
Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не утверждают, что это произойдет, это может тянуться еще несколько лет, но если мы не подготовимся, это может дорого обойтись миру», предупредил высокопоставленный военный.

Самый главный вопрос в случае «распада России», по мнению Ходжеса, будет заключаться в том, где и у кого будет располагать российское ядерное оружие.

«Многие акторы хотели бы его заполучить», предупредил Ходжес.

Ходжес также отметил, что главными «ядерными охотниками станут политические силы внутри России».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что в случае, если Россия якобы применит на территории б. УССР ядерное оружие, армия США нанесёт «сокрушительный удар» по российским военным базам на полуострове Крым.