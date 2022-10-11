Сыктывкар, 11 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Между столицей Коми и Екатеринбургом откроют прямое авиасообщение. Росавиация включила маршрут в перечень субсидируемых. Об этом сообщает правительство Коми.

(сс) ThePixelman Самолет

Первые авиарейсы из столицы Урала в столицу республики отправятся 18 октября, из Сыктывкара в Екатеринбург — с 20 октября. В неделю их будет по два в одну сторону. Пока маршруты запланированы до конца года.

«Востребованность данного маршрута покажет о необходимости продлевать авиарейс на следующий год. Напомню, что это уже третий субсидируемых маршрут, организованный правительством Республики Коми», — сказал глава республики Владимир Уйба .

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