Оренбург, , 10:08 — REGNUM Координатор проекта ОНФ «Бюро расследований» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев считает, что при частичной мобилизации резервистов надо использовать в тех сферах, где они профессионалы. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Человеческие ресурсы нужно использовать рационально и эффективно. Если человек не обладает навыками военнослужащего, а имеет профессиональные компетенции в других видах деятельности, которые могут принести более ощутимую пользу в укреплении боеспособности страны и повышении боевого духа граждан, то и на надо его использовать в тех сферах где он профи» — сказал Болдырев.

Напомним, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу и к главе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорю Конашенкову. Авторы обращения предлагают перевести сотрудников СМИ в информационные подразделения ВС РФ и использовать в структурах Минобороны по их профилю — как пропагандистов, военкоров, военных фотографов и операторов.

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