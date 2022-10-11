Калуга, , 10:02 — REGNUM Городской голова Калуги Дмитрий Денисов предложил не ограничиваться начальной военной подготовкой школьников только на соответствующих уроках. Об этом 11 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра. Градоначальник предложил рассмотреть различные варианты сотрудничества с силовыми структурами, а занятия проводить на базе ДОСААФ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Многие ребята, особенно те, которые собираются поступать в военные училища, с удовольствием занимались данной подготовкой, если бы город организовал подобные занятия. Уверен, что мы найдем поддержку и помощь у наших военнослужащих», — отметил Дмитрий Денисов.

Заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Сергей Климов рассказал на планёрке в Городской управе о деятельности городского подросткового клуба «Беркут», который находится в калужском микрорайоне Кубяка, и парашютном клубе на Грабцевском шоссе, где со школьниками занимаются сотрудники МЧС, Росгвардии, ФСБ и МВД.

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