Владимир, 11 октября 2022, 09:56 — REGNUM Единовременную региональную выплату получит в течение недели каждый мобилизованный житель Владимирской области. Об этом вечером 10 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.
Власти приняли решение поддержать каждого военнослужащего выплатой в размере 100 тысяч рублей. Деньги поступят на банковские карты.
Во Владимирской области также открывают специальные центры для поддержки семей мобилизованных граждан — они уже работают во Владимире, Александрове, Гороховце и Киржаче.