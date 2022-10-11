Владимир, 11 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Единовременную региональную выплату получит в течение недели каждый мобилизованный житель Владимирской области. Об этом вечером 10 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

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Власти приняли решение поддержать каждого военнослужащего выплатой в размере 100 тысяч рублей. Деньги поступят на банковские карты.

«Важно, чтобы наши защитники почувствовали поддержку родной области. Одновременно необходимо, чтобы продолжали чётко и неукоснительно выполняться все другие обязательства региона перед жителями — чтобы не встали стройки, действовали все положенные людям льготы», — уточнил губернатор.

Во Владимирской области также открывают специальные центры для поддержки семей мобилизованных граждан — они уже работают во Владимире, Александрове, Гороховце и Киржаче.