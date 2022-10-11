Херсон, 11 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Попытки киевских формирований нанести удар по Херсонской области закончились неудачей, сообщил 11 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В личном телеграм-канале он написал, что все попытки атак, которые предпринимали ВСУ, отбиты, их продвижение заглохло.

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна», — написал он.