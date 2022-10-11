Аддис-Абеба, , 09:57 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Эфиопии, встретился с ветеранами Корейской войны (1950–1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

10 октября южнокорейский политик посетил Мемориальный парк ветеранов Корейской войны, расположенный в Аддис-Абеба, и встретился восьмью эфиопскими ветеранами.

«Эфиопы показали, что они храбрые солдаты…», — сказал Ким Чжин Пхё, пообещав усердно работать над улучшением отношений между странами.

Эфиопия отправила на Корейский полуостров 6037 солдат, из них 122 человека были убиты, около 530 ранено.

11 октября Ким Чжин Пхё отправится в Руанду, где примет участие в собрании Межпарламентского союза.

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