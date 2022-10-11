Канберра, 11 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Лидер Зеленых Адам Бандт считает, что правительству Австралии необходимо разработать новый механизм защиты, чтобы угольные и газовые компании в стране несли большую часть бремени сокращения выбросов, с которым сталкивается весь континент. Об этом написала газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Выступая на конференции Australian Financial Review Бандт призвал правительство Австралии переработать механизм, чтобы по-разному относиться к отраслям в зависимости от того, есть ли у них будущее в мире с ограниченными выбросами углерода.

«Нам нужна политика, которая остановит рост добычи угля и газа, но при этом поддержит процветание настоящей австралийской промышленности», — сказал политик.

Бандт также отметил, что несмотря на то, что 57% выбросов, охватываемых защитными мерами, исходят от угольных, нефтегазовых объектов, механизм защиты «помещает все остальные отрасли в одну корзину с углем и газом, как если бы все они были жизнеспособными и потенциально устойчивыми».