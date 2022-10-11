Новосибирск, 11 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребёнка во время урока физкультуры в одной из новосибирских школ. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Напомним, ранее по факту смерти школьника в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело — по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

«Председатель Следственного комитета России дал поручение и. о. руководителя СУ СК по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о первоначальных следственных действиях и обстоятельствах смерти ребёнка, — уточнили в СКР. — Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства».

По данным следствия, 10 октября после разминки на уроке физкультуры в одной из школ Мошковского района 8-летнему мальчику стало плохо, он упал. Учитель вызвал скорую помощь, но ребёнок скончался по пути в больницу.