Донецк, 11 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов. Об этом 11 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 122 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 217 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что под огонь попали районы пяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка, Ясиноватая.