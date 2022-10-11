Канберра, , 09:55 — REGNUM Правительство и оппозицию в Австралии просят разработать долгосрочные планы по решению проблемы нехватки врачей общей практики, которая в ближайшие годы усугубится по мере того, как в профессию будет вступать все меньше молодых врачей. Об этом написала газета The Guardian.

Медик (сс) UNMEER

Австралийская ассоциация студентов-медиков предупреждает, что к концу десятилетия в стране может не хватить до 11 000 врачей общей практики, если нынешнее и будущее правительства страны не примут меры. Жасмин Дэвис, глава Австралийской ассоциации студентов-медиков, рассказала в эфире радиостанции ABC о возможных последствиях этой нехватки.

«Нехватка врачей общей практики окажет действительно значительное пагубное воздействие на всю нашу систему здравоохранения. Мы знаем, что если у нас не будет сильной первичной медико-санитарной помощи, мы увидим, что большему количеству людей придется обращаться в больницу, и мы также поспособствуем гораздо большему давлению на и без того перегруженную систему частных больниц», — объяснила Дэвис.