Париж, , 09:52 — REGNUM Власти Франции считают важны сохранение каналов диалога с Россией и выступают против попыток её изоляции. Об этом 11 октября заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции «Франс энтер».

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

«Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным», — сказала она.

«Изоляция была бы худшей политикой», — добавила Колонна.

При этом глава МИД Франции отметила, что именно сохранение контактов с Москвой позволило направить на Запорожскую АЭС миссию, уточнив, что с помощью диалога можно добиться результатов.

«Наступит время, когда конфликт закончится. Возможно, он будет долгим. Но Россия всегда будет нашим соседом», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция оставит своё посольство в Киеве, несмотря на ракетные удары по объектам бандеровцев в городе.