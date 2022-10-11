Якутск, 11 октября 2022, 10:07 — REGNUM При размещении жителей Якутии, призванных из запаса для подготовки к участию в спецоперации, поначалу возникли трудности. Это признал военный комиссар республики Александр Авдонин, пояснив, что сейчас проблемы уже устранены.
Читайте также: Военком Якутии опроверг слухи о полной мобилизации резервистов
Резервистам выдают обмундирование и экипировку, с ними проводится боевое слаживание.
Как сообщало ИА REGNUM, он также назвал фейками слухи об объявлении полной мобилизации в Вооружённые силы РФ и подчеркнул, что распоряжений о второй и третьей волнах набора призывников военкоматы не получали.