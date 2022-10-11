Якутск, 11 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. При размещении жителей Якутии, призванных из запаса для подготовки к участию в спецоперации, поначалу возникли трудности. Это признал военный комиссар республики Александр Авдонин, пояснив, что сейчас проблемы уже устранены.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Всё проходит в рамках задания. Выполнение проходит стандартно. Все районы с заданием справляются. В воинских частях на пунктах приёма личного состава, куда мы отправляем наших земляков, созданы все условия. Да, по поначалу, когда очень большой объём граждан был, там были трудности, проблемы по приёму личного состава. Сейчас это всё устранено», — заверил военный комиссар республики.

Резервистам выдают обмундирование и экипировку, с ними проводится боевое слаживание.

«Боевой дух якутян как всегда на высоте», — подчеркнул Александр Авдонин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также назвал фейками слухи об объявлении полной мобилизации в Вооружённые силы РФ и подчеркнул, что распоряжений о второй и третьей волнах набора призывников военкоматы не получали.