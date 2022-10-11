Новолакский район, Дагестан, , 09:51 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП по вине несовершеннолетнего водителя. Не справившись с управлением, он врезался в дерево, из-за чего получили травмы он сам и трое его пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Kaatjem

Инцидент произошел в ночь на 10 октября на 14-м километре автодороги «Хасавюрт — Новолакское» в Новолакском районе. Находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-21 124» 17-летний подросток не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате автоаварии все четверо несовершеннолетних, находившихся в автомашине, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Известно, что возраст пострадавших пассажиров составляет 15, 16 и 17 лет.

По данным МВД, в тот же день в Дагестане в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Буйнакском районе погиб один человек, пострадали еще четверо, в том числе двое несовершеннолетних.