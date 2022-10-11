Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Свердловской области 20-летняя женщина осуждена за убийство своего сына. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

ИА REGNUM Суд

Суд установил, что 2 февраля у гражданки произошёл конфликт с её сожителем. И на почве этого она нанесла ребёнку четыре ножевых ранения. Это было сделано из мести. Младенец скончался в больнице.

Свою вину гражданка признала в полном объёме. суд назначил ей 12 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на год.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что после совершения преступления женщина причинила себе серьёзные травмы и попала в больницу. Там ей оказали помощь.

А старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что судебная психиатрическая экспертиза признала гражданку вменяемой. До суда она находилась в СИЗО.