Пекин, 11 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Госпитальный корабль «Йоухао» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно завершил свой первый раунд посещений островов и рифов Сиша и Наньша в Южно-Китайском море, а аналитики утверждают, что корабль будет служить ключевым дополнением к местным больницам и госпиталям, сообщает 10 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Проплыв в течение 18 дней почти 4000 морских миль, «Йоухао» посетил 13 островов и рифов Сиша и Наньша, оказав медицинские услуги более чем 5000 людям, сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV). Это первый раз, когда «Йоухао» приступил к выполнению подобной миссии с момента его ввода в эксплуатацию в ноябре 2020 года, сообщает CCTV.

Более 40 экспертов в различных областях медицины, включая критическую медицину и психологию, из Первого госпиталя ВМС Южного командования НОАК проследовали за кораблем, учитывая особые условия Сиша и Нанша, включая высокие температуры, высокую влажность и высокую соленость, говорится в отчете.

Эксперты на судне также поделились своими знаниями и опытом с медицинским персоналом, размещенным на островах и рифах, а также с другими судами в регионе, поскольку они проанализировали распределение заболеваний и медицинских потребностей и предоставили учебные программы, сообщает CCTV.

Китай построил больницы на рифах Юншу, Чжуби и Мэйдзи, а плановое развертывание «Йоухао» знаменует собой дополнительные мобильные медицинские силы, которые восполнят пробелы в медицинских услугах в водах Наньша, создав полную спасательную сеть в регионе, говорится в отчете.

В качестве ключевого дополнения к местным больницам госпитальный корабль может быть оснащен большим количеством видов медицинского оборудования, сообщил Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

У «Йоухао» также есть вертолетная площадка, на которой может разместиться поисково-спасательный вертолет Z-8, базирующийся на судне, отмечает CCTV. Мобильный характер корабля также сыграет определенную роль в оказании быстрой медицинской помощи и проведении аварийно-спасательных операций, добавил Сун.