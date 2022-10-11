Кызыл, 11 октября 2022, 09:47 — REGNUM 11 сентября Тува отмечает одну из своих важнейших исторических дат. В этот день 1944 года Тувинская Народная Республика добровольно вошла в состав СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Празднование Шагаа. Тува
Празднование Шагаа. Тува
Правительство Тувы

По словам главы региона Владислава Ховалыга, этот шаг был не случайным или ситуативным решением.

«Нет, наши прадеды и деды сделали выбор сами, давно шли к нему не год и не два — целых 30 лет. Протекторат царской России был установлен еще в 1914 году», — напомнил он.

После революции и гражданской войны была образована Тувинская Народная Республика, которая «шла рука об руку с СССР, включая и самое тяжёлое время — годы Великой Отечественной войны».

«Республика тогда отдала почти всё, что у нее было, чтобы помочь победить нацизм. Граждане ТНР добровольцами воевали в рядах Красной Армии, многие погибли, не дожив до дня, когда Тува стала частью большой страны. Мы с Россией, и так же боремся с нацизмом, уже новым. Потому что мы и есть Россия», — отметил глава, поздравив жителей с праздником.