Кызыл, 11 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 11 сентября Тува отмечает одну из своих важнейших исторических дат. В этот день 1944 года Тувинская Народная Республика добровольно вошла в состав СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Празднование Шагаа. Тува

По словам главы региона Владислава Ховалыга, этот шаг был не случайным или ситуативным решением.

«Нет, наши прадеды и деды сделали выбор сами, давно шли к нему не год и не два — целых 30 лет. Протекторат царской России был установлен еще в 1914 году», — напомнил он.

После революции и гражданской войны была образована Тувинская Народная Республика, которая «шла рука об руку с СССР, включая и самое тяжёлое время — годы Великой Отечественной войны».

«Республика тогда отдала почти всё, что у нее было, чтобы помочь победить нацизм. Граждане ТНР добровольцами воевали в рядах Красной Армии, многие погибли, не дожив до дня, когда Тува стала частью большой страны. Мы с Россией, и так же боремся с нацизмом, уже новым. Потому что мы и есть Россия», — отметил глава, поздравив жителей с праздником.