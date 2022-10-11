Канберра, , 09:54 — REGNUM 11 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс рассказал среди прочего на пресс-конференции о приоритетах нынешнего кабинета министров при бюджетном планировании. Подробности напечатало издание The Guardian.

Бюджет

«Наши приоритеты в бюджете такие же, какими они были в течение последних недель, поскольку комитет по обзору расходов несколько раз собирался для окончательной доработки этого бюджета. Итак, в бюджете есть три приоритета. Прежде всего, обеспечить ответственное снижение стоимости жизни, которое принесет экономические дивиденды. Во-вторых, инвестировать в устойчивость экономики … И в-третьих, начать избавляться от некоторых расточительных расходов, которые были характерной чертой бюджетов этой страны на протяжении большей части этого десятилетия», — сказал чиновник.

«Показухи не будет. Будет ответственность. Именно это будет поставлено во главу угла», — пообещал чиновник.

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