Канберра, 11 октября 2022, 09:54 — REGNUM 11 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс рассказал среди прочего на пресс-конференции о приоритетах нынешнего кабинета министров при бюджетном планировании. Подробности напечатало издание The Guardian.

Бюджет
Бюджет

«Наши приоритеты в бюджете такие же, какими они были в течение последних недель, поскольку комитет по обзору расходов несколько раз собирался для окончательной доработки этого бюджета. Итак, в бюджете есть три приоритета. Прежде всего, обеспечить ответственное снижение стоимости жизни, которое принесет экономические дивиденды. Во-вторых, инвестировать в устойчивость экономики … И в-третьих, начать избавляться от некоторых расточительных расходов, которые были характерной чертой бюджетов этой страны на протяжении большей части этого десятилетия», сказал чиновник.

«Показухи не будет. Будет ответственность. Именно это будет поставлено во главу угла», пообещал чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Казначей Австралии рассказал о природе нового мирового кризиса

Читайте развитие сюжета: Риторика властей Австралии подорвала доверие к экономике — лидер оппозиции