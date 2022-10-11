Москва, 11 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Факты новых преступлений киевских нацистов против мирного населения Донбасса расследуют российские следователи. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России дадут правовую оценку новым преступлениям ВФУ против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница, при обстреле Ясиноватой были ранены семь человек из числа гражданского населения и при обстреле Макеевки — ранена одна мирная жительница.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев написал, что в Ростовской области не будут проводить массовые мероприятия по случаю празднования Нового года.