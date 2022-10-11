Киев, 11 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На территории Киевской области утром 11 октября звучат взрывы. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму медиа.

Взрыв

СМИ пишут о взрывах, которые видят и слышат очевидцы на территории бывш. УССР. В частности, известно о взрывах на территории Киевской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрывы зафиксировали в Виннице, Кривом Роге, Ровно. По всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога.