Брисбен, Австралия, , 09:58 — REGNUM Группа работников розничной торговли компании Apple проголосовала за забастовку, поскольку IT-гигант не идет на уступки на переговорах с профсоюзами о повышении заработной платы и улучшений условий труда. Об этом пишет газета The Guardian.

Apple (сс) John Bragg

Работники Apple, являющиеся членами Союза работников розничной торговли и быстрого питания, проголосовали за забастовку, в результате которой 18 октября сотрудники двух магазинов в Брисбене и одного магазина в Ньюкасле не будут работать как минимум один час.

Ранее Apple предложила на переговорах повысить заработную плату на 2,8% в следующем году, а затем на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Представителей профсоюза это не устроило.

В то же время есть виды работ, которые работники Apple не будут делать весь день. Они включают запрет на использование внутренней системы связи, использование телефонов в магазине, работу по контрактам с операторами связи, запрет на обработку транзакций с наличными и запрет на предоставление технической поддержки для Airpods, Homepods и Beats.