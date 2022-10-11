Тюмень, 11 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Тюменской области на формирование книжных фондов в 2023 году направят более 7,5 млн рублей, или на 16 тысяч новых книг, сообщает информационный центр правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В 2022 году библиотеки региона уже получили 8,376 млн рублей, что позволило приобрести 12 000 книг. К примеру, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева появилось 4221 экземпляр новых изданий. Были также приобретены книги для слабовидящих.

Отмечается, что список приобретаемой литературы согласуется со всеми муниципальными библиотеками, исходя из запросов читателей.

Как ранее сообщал информационный центр правительства Тюменской области, в регионе насчитывается 468 библиотек.